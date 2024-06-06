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"Мы возьмем реванш за поражение на чемпионате мира"

Азербайджанский футбол
Новости
6 Июня 2024 09:43
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"Мы возьмем реванш за поражение на чемпионате мира"

«Это был очень сложный матч. Мы знали, что Болгария - сильная команда».

Об этом İdman.biz заявил главный тренер сборной Азербайджана по мини-футболу Эльшад Гулиев.

Опытный специалист прокомментировал победу над Болгарией в 1/8 финала чемпионата Европы. Он также высказался о матче 1/4 финала с Казахстаном:

«Это был один из нежелательных для нас соперников. Это была команда, которая была противоположна нашему стилю игры. Поэтому мы выиграли матч, потеряв много сил. Игроки приложили массу усилий на поле. Невозможно выиграть в плей-офф, если не будешь играть усердно. Соперники очень сильные. Нам придется работать вдвое усерднее, чтобы победить. На мой взгляд, сегодня мы сможем выйти на поле в более лучшей форме. Я верю в свою команду. Мы возьмем реванш за поражение на чемпионате мира и победим Казахстан».

Отметим, что матч нашей команды против Казахстана начнется сегодня в 19:00.

Эмин Ага

İdman.biz

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