Шанс на реванш в досрочном финале

Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в 1/4 финала чемпионата Европы.

Как сообщает İdman.biz, соперником нашей сборной на этом этапе будет хорошо известный нам Казахстан.

4-я победа подряд

Наши футболисты одержали четвертую подряд победу на турнире, проходящем в Сараево, столице Боснии и Герцеговины. В групповом этапе команда Эльшада Гулиева разгромила Бельгию (3:0), обыграла Италию (2:1) и Францию ​​(3:1) и не встретила серьёзного сопротивления в 1/8 финала.

Год назад наша сборная встречалась с Болгарией в плей-офф чемпионата мира. В соревновании, проходившем в Объединенных Арабских Эмиратах, наша команда победила соперника со счетом 3:1 и на этот раз отпраздновала победу с таким же счетом. В нашей команде отличились Рамиз Човдаров, Тамкин Халилзаде и Реван Керимов. Болгары, бронзовые призеры прошлого турнира, досрочно попрощались с чемпионатом.

Шанс на месть

Следующий соперник хорошо знаком любителям мини-футбола. Мы встречались с Казахстаном, соперником нашей сборной по 1/4 финала, в плей-офф двух последних турниров. На чемпионате Европы, проходившем в Словакии в 2022 году, наша сборная победила этого соперника в полуфинале со счетом 3:2. На этот раз команды встретятся раньше.

Следующий матч между командами совпал с прошлогодним чемпионатом мира. Казахстанцы в очередной раз одержали победу в поединке команд, встретившихся в 1/2 финала чемпионата мира. Интересно, что они смогли провести реванш с тем же счетом (3:2). Теперь очередь за сборной Азербайджана. Благодаря реваншу наша сборная выйдет в полуфинал.

Удастся ли защитить титул?

Если наша сборная хочет защитить титул в Боснии и Герцеговине, ей необходимо сначала преодолеть барьер Казахстана. Встречу фаворитов чемпионата можно назвать досрочным финалом. Матч между чемпионом Европы и серебряным призером прошлого чемпионата мира ждут с нетерпением.

Казахстан уже испытал боль поражения в чемпионате. Завтрашний соперник проиграл Греции в групповом этапе. Но в следующем матче казахи, забившие 7 безответных мячей в ворота Англии, доказали, что это поражение было случайным.

Благодаря победе наша команда сделает важный шаг к защите титула. Но путь к финалу не будет гладким. Поскольку последний чемпион мира Румыния имеет высокую вероятность выхода в полуфинал, победителя пары Азербайджан-Казахстан в следующем туре ждет непростое испытание.

Сначала Казахстан, потом Румыния...

İdman.biz