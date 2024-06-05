Новый контракт в "Араз-Нахчыване"

«Араз-Нахчыван» продлил контракт еще с одним игроком.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба Премьер-лиги.

Представитель Нахчывана подписал новый контракт с Мичо Кузмановичем. В следующем сезоне полузащитник из Боснии и Герцеговины будет выступать за эту команду.

Отметим, что ранее нахчыванский клуб подписал контракты с Кристианом Аврамом, Вадимом Абдуллаевым, Нуно Родригесом, Игорем Рибейро, Вандерсоном Мело, Эльчином Мустафаевым, Рамином Насирли, Тарланом Ахмедовым, Урфаном Аббасовым, Омаром Булудовым и Ульву Искендеровым.

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