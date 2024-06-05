ХВАТИТ! - Аналитика

Женская сборная Азербайджана по футболу одержала первую победу в отборочном этапе ЕВРО-2025.
Как сообщает İdman.biz, наша команда победила Турцию со счетом 1:0 в Баку.
Эта победа принесла команде Сиясета Аскерова нужные 3 очка. Благодаря победе наша команда сохранила теоретические шансы занять 1-е место и выйти в лигу А. Но это будет очень сложно. Потому что надеяться на выездной матч со Швейцарией, которой мы проиграли в Баку со счетом 0:4, кажется неуместным. На самом деле, одного этого недостаточно, важны и другие результаты.
Самое главное, что победа над Турцией серьезно повлияла на угрозу вылета в лигу С. Судьба нашей сборной не в чужих руках, а в их собственных.
Победа в следующем туре может привести к сохранению сборной Азербайджана места в лиге Б. Речь идет о матче против Венгрии 12 июля.
Если наша команда победит в Баку соперника, с которым сыграла вничью 1:1, то она не займет последнее место. Потому что в худшем случае у Азербайджана и Венгрии будет одинаковые очки и наша команда будет опережать соперника по личным поединкам. Даже если три команды - Турция, Азербайджан и Венгрия будут иметь равное количество очков, наша сборная не займет последнее место. Поэтому победы в Баку достаточно, чтобы остаться в лиге Б.
Правда, один из третьих группы лиги Б вылетит в низший дивизион. Но после победы над Венгрией у нас будет 7 очков и мы избежим этой участи.
С другой стороны, если наша сборная победит Венгрию, она выйдет в 1-й этап плей-офф ЕВРО-2025. В этот раунд выйдет даже последняя сборная с лучшими результатами в группе. Победа в пятом туре обеспечит место среди 12 участников плей-офф.
Если команда Аскерова сыграет вничью с Венгрией, судьба команды решится в последнем туре. Поражение в Баку превратит результат матча Турция-Швейцария и, при необходимости, последний тур в решающий.
|
1
|
Швейцария
|
4
|
3
|
0
|
1
|
9-3
|
9
|
2
|
Турция
|
4
|
2
|
0
|
2
|
4-5
|
6
|
3
|
Венгрия
|
4
|
1
|
1
|
2
|
4-5
|
4
|
4
|
Азербайджан
|
4
|
1
|
1
|
2
|
2-6
|
4
Вугар Хейруллаев
İdman.biz