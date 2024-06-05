ХВАТИТ! - Аналитика

Женская сборная Азербайджана по футболу одержала первую победу в отборочном этапе ЕВРО-2025.

Как сообщает İdman.biz, наша команда победила Турцию со счетом 1:0 в Баку.

Эта победа принесла команде Сиясета Аскерова нужные 3 очка. Благодаря победе наша команда сохранила теоретические шансы занять 1-е место и выйти в лигу А. Но это будет очень сложно. Потому что надеяться на выездной матч со Швейцарией, которой мы проиграли в Баку со счетом 0:4, кажется неуместным. На самом деле, одного этого недостаточно, важны и другие результаты.

Самое главное, что победа над Турцией серьезно повлияла на угрозу вылета в лигу С. Судьба нашей сборной не в чужих руках, а в их собственных.

Победа в следующем туре может привести к сохранению сборной Азербайджана места в лиге Б. Речь идет о матче против Венгрии 12 июля.

Если наша команда победит в Баку соперника, с которым сыграла вничью 1:1, то она не займет последнее место. Потому что в худшем случае у Азербайджана и Венгрии будет одинаковые очки и наша команда будет опережать соперника по личным поединкам. Даже если три команды - Турция, Азербайджан и Венгрия будут иметь равное количество очков, наша сборная не займет последнее место. Поэтому победы в Баку достаточно, чтобы остаться в лиге Б.

Правда, один из третьих группы лиги Б вылетит в низший дивизион. Но после победы над Венгрией у нас будет 7 очков и мы избежим этой участи.

С другой стороны, если наша сборная победит Венгрию, она выйдет в 1-й этап плей-офф ЕВРО-2025. В этот раунд выйдет даже последняя сборная с лучшими результатами в группе. Победа в пятом туре обеспечит место среди 12 участников плей-офф.

Если команда Аскерова сыграет вничью с Венгрией, судьба команды решится в последнем туре. Поражение в Баку превратит результат матча Турция-Швейцария и, при необходимости, последний тур в решающий.

1 Швейцария 4 3 0 1 9-3 9 2 Турция 4 2 0 2 4-5 6 3 Венгрия 4 1 1 2 4-5 4 4 Азербайджан 4 1 1 2 2-6 4

Вугар Хейруллаев

İdman.biz