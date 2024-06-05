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"Сожалеем о поражении"

Азербайджанский футбол
Новости
5 Июня 2024 07:01
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"Сожалеем о поражении"

«Хотя соперник атаковал с первых минут, мы смогли контролировать игру».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявила главный тренер женской сборной Турции Неджла Гюнгёр Кырагасы.

Турецкий специалист прокомментировала поражение своей сборной в Баку со счетом 0:1 в Лиге Б отборочного раунда чемпионата Европы:

«Матч прошел в том темпе, в котором мы хотели. Были возможности, но мы не смогли ими воспользоваться. Во втором тайме преимущество было больше на нашей стороне. На последних минутах соперник оказал серьёзное сопротивление и забил гол. Мы сожалеем о поражении. Но наши надежды на плей-офф продолжаются. В другой игре Венгрия победила лидера группы Швейцарию. У каждой команды в группе будут свои счеты. Впереди у нас игры со Швейцарией и Венгрией. Была проведена хорошая подготовка, и мы хотим достичь нашей цели».

Отметим, что сборная Турции выиграла 2 из 4 сыгранных в группе игр и 2 проиграла.

İdman.biz

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