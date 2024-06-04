«Наши девушки доказали, что женский футбол в Азербайджане развивается».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер женской сборной Азербайджана по футболу Сиясат Аскеров.

Опытный специалист прокомментировал победу со счетом 1:0 над командой Турции в 1-й группе Лиги Б в рамках отборочного раунда чемпионата Европы:

«Я благодарю наших болельщиков, которые пришли нас поддержать. Хотя их численность была невелика, они до самого конца прибавляли сил команде. Я также благодарю свою команду. В Суперлиге Турции выступают 16 клубов высокого уровня. Варианты для национальных сборных широки. Тем не менее, сегодня мы победили с великолепной борьбой. Нам не понравилось руководство судей в матче в Эрзинджане. В наши ворота ни за что был назначен пенальти, более того, наш пенальти не назначили. А еще наши девочки волновались. Потому что они выступали перед большим количеством зрителей. Мы могли завоевать хотя бы одно очко в игре в Турции».

Отметим, что сборная Азербайджана, победившая сборную Турции со счетом 1:0, увеличила количество очков до 4.

İdman.biz