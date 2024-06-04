Прощальные слова Лунева - ВИДЕО

«Дорогие болельщики, спасибо всем за радостные моменты, которые вы подарили нам в этом сезоне!»

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил уже бывший вратарь "Карабаха" Андрей Лунев.

33-летний российский вратарь оставил болельщикам послание:

Мы, в свою очередь, постарались таким же образом выразить Вам свою благодарность. Вы всегда были с нами во времена успехов и неудач. Вы поддерживали нас во всех странах, которые мы посетили, что придавало нам дополнительные силы и энергию.

Я благодарю вас от всего сердца. Желаю вам и впредь поддерживать «Карабах». Футболистам это нужно. Желаю вам удачи!"

Отметим, что представитель Агдама не стал продлевать контракт с Луневым.""

İdman.biz