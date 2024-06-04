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Ариф Асадов: "В состоянии игроков есть дисбаланс"

Азербайджанский футбол
Новости
4 Июня 2024 15:41
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Ариф Асадов: "В состоянии игроков есть дисбаланс"

«Мы завершили первый этап подготовки. На первом этапе мы набирали игроков из клубов, которые относительно рано завершили сезон».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил тренер сборной Азербайджана Ариф Асадов.

В беседе с пресс-службой АФФА специалист рассказал о сборах команды и подготовке к предстоящим международным товарищеским матчам:

«В основном мы сосредоточились на физической подготовке. Со вчерашнего дня команда тренировалась полным составом. Тактическая подготовка к предстоящей игре уже ведется. В финальной игре Кубка Азербайджана, состоявшейся 2 июня, приняли участие 8 членов национальной сборной. Вчера была тренировка по восстановлению для тех, кто присутствовал на этом матче. С сегодняшнего дня мы готовимся к матчу с Албанией в полном составе».

Асадов заявил, что так как сезон в лигах завершился только что, игроки уставшие:

«Это такой период, что наблюдается дисбаланс в состоянии игроков. Кто-то только что вернулся после травмы, кто-то сыграл свой последний матч 15-20 дней назад. Мы учтём эту ситуацию в предстоящих встречах».

К своим словам главный тренер добавил, что они настроены решительно и постараются победить и Албанию, и Казахстан:

«Сборная Албании квалифицировалась на чемпионат Европы. В их основном составе почти нет игроков, играющих во внутреннем чемпионате. Ее игроки играют в клубах Италии, Англии и других известных футбольных стран. Это показывает, что Албания - сильная команда. Следующий конкурент - Казахстан, тоже сильная команда. Они также были очень близки к квалификации на чемпионат Европы. В этом плане оба матча станут для нас хорошим испытанием. Но мы все равно выйдем на поле, чтобы победить. Поскольку это товарищеские матчи, мы постараемся дать шанс всем игрокам».

Отметим, что сборная Азербайджана 7 июня в 21:00 по бакинскому времени в товарищеском матче встретится с Албанией, а 11 июня в 18:00 - с Казахстаном. Обе игры пройдут в «Haladas SportKomplexum» в Сомбатхее, Венгрия.

İdman.biz

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