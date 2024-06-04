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Марко Янкович: "Мы с нетерпением ждем этого"

Азербайджанский футбол
Новости
4 Июня 2024 10:37
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Марко Янкович: "Мы с нетерпением ждем этого"

«Мы оставили позади еще один потрясающий сезон. Этот сезон навсегда останется частью истории нашего клуба».

Как сообщает İdman.biz, эти мысли принадлежат игроку «Карабаха» Марко Янковичу.

Черногорский полузащитник поделился итогами сезона-2023/24, который завершился «золотым дублем» его клуба:

«В завершенном сезоне много незабываемых моментов. Но это в прошлом. Сейчас просчитываются только следующие шаги».

Янкович ожидает от предстоящего сезона большего успеха:

«Поэтому мы с нетерпением ждем больших достижений. Спасибо всем, кто участвовал в этом долгом пути, всем людям в клубе, моим товарищам по команде, нашим семьям и нашим болельщикам!»

Отметим, что «Карабах» в 8-й раз выиграл Кубок Азербайджана и оформил 6-й «Золотой дубль» в своей истории.

İdman.biz

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