"Карабах" обновил рекорд Азербайджана

«Карабах» завоевал 20-й титул в своей истории.

Как сообщает İdman.biz, агдамский клуб добился этого, выиграв кубок страны.

Команда Гурбана Гурбанова в финале обыграла «Зиру» со счетом 2:1. «Карабах» в 8-й раз выиграл кубок страны и оформил 6-й «Золотой дубль». Представитель Агдама завоевал юбилейный титул в своей истории, побив собственный рекорд по обоим показателям.

«Карабах», на счету которого 11 чемпионств (1993, 2013/2014, 2014/2015, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023, 2023/24) и 8 кубков (1993, 2005/2006, 2008/2009, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2021/2022, 2023/24) в 1993 году завоевал и Суперкубок. Агдамцы также побили рекорд Азербайджана по количеству титулов.

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