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Награждены победители кубка - ВИДЕО - ФОТО

Азербайджанский футбол
Новости
2 Июня 2024 22:53
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Награждены победители кубка - ВИДЕО - ФОТО

Состоялась церемония награждения Кубка Азербайджана сезона 2023/24.

Как сообщает İdman.biz, награды на мероприятии вручили президент АФФА Ровшан Наджаф, исполнительный вице-президент Сархан Гаджиев и исполняющий обязанности президента ПФЛ Эльгиз Аббасов.

Сначала памятные подарки получили арбитры матча «Карабах» - «Зира» (2:1). На трибуну поднялась судейская бригада, судья-инспектор и представитель АФФА.

После этого свои награды получили представители "Зиры", проигравшие в финале. В завершение на трибуну поднялись игроки обладателя кубка - «Карабаха». Сначала золотые медали были вручены игрокам и тренерскому штабу. Максим Медведев, капитан, который покинет команду, поднял кубок над головой.

İdman.biz

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