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Гурбан Гурбанов: "В этом году мы проделали большую работу"

Азербайджанский футбол
Новости
2 Июня 2024 22:25
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Гурбан Гурбанов: "В этом году мы проделали большую работу"

«Я благодарю своих футболистов».

Как сообщает İdman.biz, об этом на пресс-конференции, состоявшейся после финального матча Кубка Азербайджана с "Зирой" (2:1) заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов.

Опытный тренер отметил, что сезон они поставили эффектную точку в сезоне, хорошо сыграв в финале кубка:

«Это была интересная игра. Сегодня перед нами была команда, которая очень хотела победить. Они до конца матча старались нам не давать возможности забить. «Зира» провела хороший сезон. Мы стали и чемпионом, и обладателем кубка. В этом году мы проделали большую работу. В новом сезоне станем сильнее и будем развиваться. Мы стараемся сделать все возможное».

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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