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Последний матч капитана в "Карабахе"

Азербайджанский футбол
Новости
2 Июня 2024 20:40
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Последний матч капитана в "Карабахе"

Максим Медведев, футболист «Карабаха», завершает карьеру.

Как сообщает İdman.biz, 35-летний футболист в последний раз выступает в форме команды в финале Кубка Азербайджана.

Максим дебютировал в основном составе клуба в сезоне 2006/07. Защитник много лет играл в молодежных командах и дублерских командах «Карабаха».

Медведев, который 18 лет носил форму основной команды, сыграл за этот период 552 игры. Максим - игрок, который не только в «Карабахе», но и в истории азербайджанского футбола, сыгравший больше всего матчей за один клуб. За этот период защитник забил 17 голов.

Максим забил 12 голов в 376 матчах Премьер-лиги. Ему принадлежит рекорд игрока, сыгравшего наибольшее количество игр в одной команде в чемпионате. Медведев забил дважды в 50 матчах национального кубка.

Защитник - азербайджанский футболист, сыгравший больше всего игр в еврокубках. Он забил 3 гола в 126 матчах.

Максим - один из трех игроков, 10 раз выигравших чемпионат Азербайджана с одним и тем же клубом. Он также завоевал наибольшее количество наград в одном клубе - 14. На его счету 10 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые медали Премьер-лиги.

Решающий матч Кубка Азербайджана против «Зиры» сегодня - это 6-й финал Максима. Он является 5-кратным обладателем кубка и делит национальный рекорд по этому показателю. Если будет завоеван 6-й кубок, игрок войдет в историю как автор нового рекорда.

Защитник, который за свою карьеру играл только в одном клубе, также защищал честь сборной Азербайджана. Он сыграл 81 раз за основную команду. По этому показателю Максим, уступающий только бывшему капитану "Карабаха" Рашаду Садыхову, имеет второй результат в сборной. За сборную он отличился четырежды. До основной команды Медведев выступал за сборные в младших возрастных группах.

Капитан команды был награжден перед игрой. Руководство "Карабаха" подарило ему памятную майку по количеству сыгранных им в клубе игр (552).

Отметим, что с 2006 года Максим, выступая за "Карабах", 10 раз становился чемпионом Азербайджана.

İdman.biz

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