2 Июня 2024
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"Я дал указание, чтобы..."

Азербайджанский футбол
Новости
2 Июня 2024 15:30
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"Я дал указание, чтобы..."

«Я доволен всей командой».

Об этом İdman.biz заявил главный тренер сборной Азербайджана по мини-футболу Эльшад Гулиев.

Опытный специалист прокомментировал победу над Бельгией со счетом 3:0 в первой игре чемпионата Европы. Он сказал, что осторожная игра команды на первых минутах была домашним заданием:

«Игра была сложной. Мы не знали соперника. Я дал указание подождать и понаблюдать за сильными и слабыми сторонами противника. Мы внесли соответствующие изменения. Именно поэтому нам удалось открыть счет на последних минутах тайма. От игры к игре команда будет выступать лучше».

Отметим, что на чемпионате, проходящем в Боснии и Герцеговине, наша сборная попала в группу F. Азербайджан завтра встретится с Италией, а 4 июня - с Францией.

Эмин Ага

İdman.biz

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