"Топ-10" чемпионата Азербайджана - СПИСОК

Произошли изменения в списке игроков, сыгравших наибольшее количество игр в чемпионатах Азербайджана.

İdman.biz сообщает, что сезон-2023/24 повлек за собой ряд изменений в «Топ-10».

Два игрока продвинулись в списке. Асиф Мамедов, проведший сезон в «Габале», достиг Азера Мамедова. Они занимают 4-5 места.

Максим Медведев, карьера которого связана только с «Карабахом», достиг своего бывшего одноклубника Эльвина Мамедова. Максим, разделивший 8-9 места, исключил из "Топ-10" бывшего полузащитника Агиля Мамедова. Еще один игрок десятки - Вургун Гусейнов в прошлом сезоне улучшил свои показатели. Но позиция Гусейнова, обошедшего Агиля и оставившего впереди Максима, осталась неизменной.

Список возглавляет Рахид Амиргулиев. За ним следуют ветеран Махмуд Гурбанов и Рашад Садыхов, выступающий сейчас во II лиге.

1. Рахид Амиргулиев – 451

2. Махмуд Гурбанов – 421

3. Рашад Садыхов – 392

4-5. Азер Мамедов - 388

Асиф Мамедов - 388

6. Аслан Керимов – 382

7. Рашад Абдуллаев – 378

8-9. Эльвин Мамедов – 376

Максим Медведев – 376

10. Вургун Гусейнов – 368

Вугар Хейруллаев

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