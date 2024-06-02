"Карабах" начнет Лигу чемпионов со 2-го этапа

«Карабах» начнет сезон 2024/2025 в Лиге чемпионов со 2-го квалификационного раунда.

Как сообщает İdman.biz, это стало ясно после того, как мадридский "Реал" выиграл турнир.

Чемпион Азербайджана пропустит первый этап самого престижного соревнования континента. Победа мадридцев пошла на пользу и «Карабаху», и венгерскому «Ференцварошу». Обе команды войдут в число несеянных.

Кроме того, победа «Реала» увеличила количество команд, которые пройдут в лигу через Путь чемпионов, с 4 до 5. Этот фактор создает дополнительный шанс для агдамского клуба.

İdman.biz