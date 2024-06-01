Представитель "Карабаха" вошел в число высоких гостей, приглашенных УЕФА на просмотр финала

Член совета директоров «Карабах» Асиф Аскеров принял участие в заседании УЕФА.

Как сообщает İdman.biz, он был представлен на заседании оргкомитета клубных турниров УЕФА.

На встрече, состоявшейся в столице Англии Лондоне, обсуждались инновации в сфере медиа и коммерческих продаж, связанные с соревнованиями, проводимыми в 2024-2027 годах. Члены комитета обменялись мнениями о финансовой помощи клубам, не участвующим в еврокубках, и максимальной цене билетов, выделяемых командам-гостям. На встрече обсуждался вопрос ребалансировки распределения клубов, когда победитель турнира зарабатывал для своей страны дополнительное место.

На мероприятии состоялось обсуждение влияния ЧМ-2026 и межклубного ЧМ-2025 на другие турниры и команды. Участники мероприятия ознакомились с порядком бизнес-процесса с новыми спонсорами, переговорами с утвержденными и действующими партнерами.

Отметим, что Аскеров вместе с другими членами комитета будет наблюдать за матчем Лиги чемпионов между «Боруссией» (Дортмунд, Германия) и «Реалом» (Мадрид, Испания) на «Уэмбли». Он входит в число высоких гостей, приглашенных УЕФА на финальную игру.

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