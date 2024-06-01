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"Я не боюсь "Карабаха"

Азербайджанский футбол
Новости
1 Июня 2024 20:10
19
"Я не боюсь "Карабаха"

«Я не так боюсь «Карабаха», как ПАОК».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил председатель совета директоров румынского клуба ФКСБ Михай Стойка.

Он сравнил "Карабах" с другими соперниками, с которыми они могут встретиться в квалификационном раунде Лиги чемпионов:

«Соперник - очень хорошая команда. Они были очень близки к тому, чтобы выбить «Байер» из Лиги Европы. Но они не уровня «Мидтьюлланда» или «Динамо» (Загреб). Я не сильно расстроюсь, если мы остановим борьбу после игр с загребским клубом».

Стойка отметил, что хорошо знает клубы Азербайджана и Казахстана:

«Я хорошо знаю клубы Азербайджана, Казахстана и даже Молдовы. Там многие игроки покидают команду по окончании сезона».

Отметим, что в случае успешного прохождения первого квалификационного раунда Лиги чемпионов "Карабах" окажется в числе сеянных, а ФКСБ - в числе несеянных.

İdman.biz

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