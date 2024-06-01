«Это последняя игра в сезоне. В финале кубка у нас праздничное настроение.

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер "Зиры" Рашад Садыхов.

Свои мысли он выразил на пресс-конференции, посвященной завтрашнему финальному матчу Кубка Азербайджана с "Карабахом":

«Мы рады, что станем частью этого праздника. Я также вижу, что билеты продаются быстро. Болельщики заинтересованы в игре. В финале мы встретимся с "Карабахом" во второй раз. Впервые соперник одержал победу в серии пенальти. Нам бы хотелось и в этот раз стать свидетелями интересной борьбы. Это серьезный конкурент. Но мы хотим радоваться после окончания матча. Мне всегда сложно разговаривать перед игрой. Но мы хотим одержать достойную победу».

- Будет ли снова серия пенальти, ка кв прошлый раз?

- ⁠В финале может случиться всё что угодно. Обычно решающие игры происходят в условиях напряженной борьбы. Я не знаю, что будет завтра. Трудно предсказать заранее.

- Ваши потенциальные соперники в Лиге Европы известны. Что вы думаете об этом?

- Трудно сказать что-то заранее. Мы один из 7 конкурентов. Мы не думаем об этом. Все наши мысли связаны с финалом Кубка Азербайджана. Думаю, что наши игры в Евролиге будут другими.

- "Зира" впервые за ваш период руководства вышла в финал, и вы победили "Карабах" в Премьер-лиге. Но ни у команды ни у вас нет титула. Насколько вы мотивированы, чтобы его завоевать?

- ⁠Честно говоря, с одной стороны, я считаю, что в этом году мы выполнили свою задачу. Нам теперь спокойнее. Мы хотим интересной игры в завтрашнем финальном матче. Все хотят выиграть титул. Но завоевать титул в соревновании, где находится "Карабах", непросто. В этом году мы сыграли с соперником 4 игры. Завтра в финале все игроки покажут свою силу в максимальной степени. В течение года наши игры против «Карабаха» были неплохими. Мы можем выиграть или проиграть завтра.

– В вашей команде дисквалифицирован Владислав Кулач, травмирован Филипп Пахтман. Есть ли у вас другие потери?

- ⁠ Других потерь у нас нет. Перед финалом Рустам, Мегсед, Иса Гибриэль не в форме, так как давно травмированы. Ничего нельзя сделать. У «Карабаха» тоже есть определенные потери. Я не верю, что потери будут иметь значение завтра.

- Завтра «Зира» не будет напряженной?

- ⁠Это мы сможем оценить после игры. Если проанализировать эти две команды с теми, которые играли два года назад, различий много. «Карабах» добился рекордного результата. В этом году в истории «Зиры» открылась новая страница. Поэтому обе команды хорошо развивались.

Отметим, что финальный матч состоится на «Лив Бона Деа Арена» и начнется в 20.00.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz