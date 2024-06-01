Гурбан Гурбанов: "Если для нас это преимущество, пусть победит "Реал"

«Я бы хотел, чтобы болельщики увидели хорошую игру, независимо от результата».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов.

Свое мнение 52-летний специалист высказал на пресс-конференции, посвященной завтрашнему финальному матчу Кубка Азербайджана с "Зирой":

«Мы играем против очень серьезного соперника. Каждая игра, которую мы играли против «Зиры», была непростой. Особенно последние встречи. Нам предстоит сыграть против команды в очень хорошей форме. «Зира» заняла второе место в чемпионате. Они добились очень хорошего, замечательного результата. Можно сказать, что финал они проведут более комфортно.

Трофей - это еще один престиж. Каждый футболист мечтает завоевать национальный трофей. Мы неплохо подготовились к матчу. У нас было на это время. Хотя футболистам больше хотелось пойти домой. Мы постарались подготовить команду к этому матчу. Мы постараемся сделать все возможное и правильное для результата и показать болельщикам хорошую игру».

Главный тренер коснулся возможности серии пенальти и подготовки к ней:

«К серии пенальти нужно подготовиться психологически. Мы готовы к этому. Я подхожу к кубковым матчам по-другому. В кубке случаются большие сюрпризы. Либо в национальном кубке, либо в еврокубках. В финале мы увидели неожиданных победителей. Если брать кубок Германии, то клуб низшей лиги играл в финале и едва не обыграл «Байер». В целом я стараюсь более психологически подготовить своих игроков к таким матчам. Неправильно требовать от них физической формы по итогам чемпионата. Они готовы, просто испытывают психологическую усталость. Я также предпочитаю, чтобы в этих матчах они играли свободно и спокойно. Но мы также должны учитывать соперника перед нами. Возможно, появится команда, которая будет сильнее стремиться к кубку. Я готовлю команду с этой стороны».

Гурбанов также рассказал о сегодняшнем финале Лиги чемпионов и голкипере, которому он даст шанс:

«Я буду болеть за "Карабах", чтобы они стартовали со второго этапа. Победит тот, кто достоин. До сегодняшнего дня мы старались набирать очки своим рейтингом и двигаться с ним вперед. Эти факторы, эти результаты также неизбежны. Если это хорошо для нас, если для нас это преимущество, мы бы хотели, чтобы «Реал» победил. По-любому мы все равно будем и сами стараться. Изменится только программа подготовки. Мне бы очень хотелось, чтобы у игроков было еще 2-3 дня отдыха. Футболисты в этом году потратили много физических и психологических усилий. Я хочу, чтобы они их вернули. В любом случае мы подождем. И подготовимся соответствующим образом. Я никогда не знал, кто будет играть перед игрой. Но на сегодняшний день преимущество среди вратарей имеет Андрей Лунев».

Отметим, что финальный матч состоится на «Лив Бона Деа Арена» и начнется в 20.00.

İdman.biz