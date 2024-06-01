На пути к финалу: Сможет ли "Зира" пойти по их пути?

«Зира» выиграла все свои игры до финала.

Как сообщает İdman.biz, команда Рашада Садыхова выиграла 5 матчей.

В истории Кубка Азербайджана только три команды выиграли все матчи в сезоне, в котором завоевали титул. «Кяпаз» в сезоне 1993/94, «Нефтчи» в сезоне 1994/95 и «Карабах» в сезоне 2015/16 завоевали кубок после серии побед. Если «Зира» выиграет финал, она повторит то, что сделали всего три команды.

За всю историю соревнований еще три клуба выиграли все свои матчи в сезоне. Однако сезоны, в которых у «Шамкира» (2001/02), «Карабаха» и «Габалы» (оба 2019/20) были успешные серии, не завершились.

İdman.biz