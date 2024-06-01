Тьяго Силва: "Мы побеждали "Карабах", повторить это не сложно"

«Я думаю, это будет красивый футбол».

Об этом İdman.biz заявил футболист «Зиры» Тьяго Силва.

24-летний португальский вратарь поделился своими мыслями перед финалом Кубка Азербайджана, в котором его клуб сыграет 2 июня с "Карабахом". Он сказал, что болельщики, которые купят билеты и придут на стадион, не пожалеют об этом:

«Они получат удовольствие от игры. Надеюсь, стадион будет заполнен. Финал того заслуживает. Чемпионат и кубок - совершенно разные соревнования. Мы знаем о силе "Карабаха" и качестве его игроков, но в этом году мы обыграли их один раз, так что сделать это снова не сложно. Это будет трудный матч».

По словам Силвы, если принять во внимание и товарищеские игры, то финал станет шестым по счету поединком с "Карабахом" в этом сезоне:

«Поэтому мы знаем о команде, тактике, характеристиках их игроков, обо всем. Да, они тоже нас хорошо знают. Посмотрим, какой сюрприз они придумают на этот раз. У нас 50-процентов шансов на то, чтобы выиграть кубок. В финале нет фаворитов, это игра, в которой может произойти все, что угодно, и мы сделаем все возможное, чтобы выиграть игру за 90 минут, дополнительное время или пенальти. Мы полностью сосредоточены на финале».

Он также заявил о своих планах на будущее:

«Больше о своей карьере я расскажу только после финала. Но, очевидно, что я стремлюсь к большему и лучшему. Хочу продолжать расти, потому что у меня все еще есть цель играть в топ-5 лиг Европы».

По словам Силвы, они также провели отличный сезон в Премьер-лиге, где завершили его с серебряной медалью:

«Мы завоевали квалификацию в Лигу Европы. Мы были очень счастливы и знали, что заслужили это. Сейчас самое время выиграть финал, отдохнуть, подумать и проанализировать соперников после возвращения. Потому что мы хотим попасть в групповой турнир еврокубков.

Отметим, что финальный матч Кубка Азербайджана состоится 2 июня на Liv Bona Dea Arena.

Банучичек Гусейнли

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