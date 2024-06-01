"Это было очень смешно"

«Прежде всего, хочу поблагодарить нашу команду за игру. Девочки коллективно проявляли характер до последнего момента».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер женской сборной Азербайджана по футболу Сиясет Аскеров.

Он прокомментировал поражение со счетом 0:1 от сборной Турции в 1-й группе лиги Б на стадионе «13 Шубат Эрзинджан» в рамках отборочного этапа чемпионата Европы:

«Да, мы пропустили в конце первого тайма. Моё личное мнение, что решения судей в некоторых эпизодах были неправильными. Я не увидел эпизод с пенальти. Однако не думаю, что за такое надо ставить пенальти. До этого момента судья не дал нам наш пенальти. Решения судей во время игры были очень смешными. Я не хочу винить в поражении только судей. У нас были ошибки. Мы должны видеть свои ошибки и работать над ними. Мы должны сделать все возможное, чтобы компенсировать это поражение в Баку».

Он рассказал, что во время игры смеотреть на трибуны было приятно:

«Были флаги Азербайджана и Турции. Конечно, они больше поддерживали свою команду. Однако они также размахивали азербайджанскими флагами. Поэтому я благодарю приехавших болельщиков от имени моей страны, команды и себя».

Отметим, что эти команды встретятся на «Лив Бона Деа Арене» 4 июня в 19:00 в рамках IV тура группового этапа.

İdman.biz