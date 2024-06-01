1 Июня 2024
RU

"Это было очень смешно"

Азербайджанский футбол
Новости
1 Июня 2024 10:12
20
"Это было очень смешно"

«Прежде всего, хочу поблагодарить нашу команду за игру. Девочки коллективно проявляли характер до последнего момента».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер женской сборной Азербайджана по футболу Сиясет Аскеров.

Он прокомментировал поражение со счетом 0:1 от сборной Турции в 1-й группе лиги Б на стадионе «13 Шубат Эрзинджан» в рамках отборочного этапа чемпионата Европы:

«Да, мы пропустили в конце первого тайма. Моё личное мнение, что решения судей в некоторых эпизодах были неправильными. Я не увидел эпизод с пенальти. Однако не думаю, что за такое надо ставить пенальти. До этого момента судья не дал нам наш пенальти. Решения судей во время игры были очень смешными. Я не хочу винить в поражении только судей. У нас были ошибки. Мы должны видеть свои ошибки и работать над ними. Мы должны сделать все возможное, чтобы компенсировать это поражение в Баку».

Он рассказал, что во время игры смеотреть на трибуны было приятно:

«Были флаги Азербайджана и Турции. Конечно, они больше поддерживали свою команду. Однако они также размахивали азербайджанскими флагами. Поэтому я благодарю приехавших болельщиков от имени моей страны, команды и себя».

Отметим, что эти команды встретятся на «Лив Бона Деа Арене» 4 июня в 19:00 в рамках IV тура группового этапа.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Тьяго Силва: "Мы побеждали "Карабах", повторить это не сложно"
10:25
Азербайджанский футбол

Тьяго Силва: "Мы побеждали "Карабах", повторить это не сложно"

"Мы знаем о силе "Карабаха" и качестве его игроков"
"В игре со сборной Азербайджана мы получили то, что хотели"
08:28
Азербайджанский футбол

"В игре со сборной Азербайджана мы получили то, что хотели"

"Главной целью было выиграть игру, в которую мы играли дома"
Один гол в матче Турция - Азербайджан - ВИДЕО
31 Мая 22:57
Азербайджанский футбол

Один гол в матче Турция - Азербайджан - ВИДЕО

Сегодня женская сборная Азербайджана по футболу провела очередную игру
Объявлено время игр плей-офф
31 Мая 22:33
Азербайджанский футбол

Объявлено время игр плей-офф

Определено время игр плей-офф между командами "Араз Саатлы" и "Джабраил" в I лиге
Бензия в сборной Алжира
31 Мая 21:56
Азербайджанский футбол

Бензия в сборной Алжира

Информацию об этом распространила Федерация футбола страны
25 игроков в сборной Азербайджана
31 Мая 17:01
Азербайджанский футбол

25 игроков в сборной Азербайджана

Об этом сообщила пресс-служба АФФА

Самое читаемое

Яссин Бензия сделал свой выбор
30 Мая 15:56
Азербайджанский футбол

Яссин Бензия сделал свой выбор

Недаром внимание алжирца вдруг переключилось на Азию
Малик Гасанов победил японского боксера, до лицензии остался один шаг
29 Мая 18:47
Бокс

Малик Гасанов победил японского боксера, до лицензии остался один шаг

31 мая в четвертьфинале он встретится с Хосе Мануэлем Виафарой (Колумбия)
Шамиль Аскеров вышел в 1/4 финала лицензионного турнира
30 Мая 10:55
Бокс

Шамиль Аскеров вышел в 1/4 финала лицензионного турнира

В столице Таиланда Бангкоке продолжается II Всемирный олимпийский лицензионный турнир по боксу
Сборная Азербайджана повторила европейский рекорд
31 Мая 16:09
Бокс

Сборная Азербайджана повторила европейский рекорд

Мужская сборная Азербайджана по боксу завоевала четвертую лицензию на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже