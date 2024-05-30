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ЖЕСТКАЯ РЕАКЦИЯ АФФА на матч "Нефтчи" - "Сабах"

Азербайджанский футбол
Новости
30 Мая 2024 12:29
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ЖЕСТКАЯ РЕАКЦИЯ АФФА на матч "Нефтчи" - "Сабах"

Дана правовая оценка произошедшим событиям в матче «Нефтчи» - «Сабах» в XXXVI туре Премьер-лиги Азербайджана.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба ПФЛ.

Дисциплинарный комитет АФФА обсудил произошедшее на заседании. Игрок «Нефтчи» Диего Вальдес дисквалифицирован на 4 игры, а клуб оштрафован на 3000 манат за агрессивное поведение и красную карточку на 90+1 минуте.

Через минуту после этого ныне отправленный в отставку главный тренер «Нефтчи» Миодраг Божович получил красную карточку за оскорбление судей. Черногорец дисквалифицирован на 5 матчей. «Нефтчи» оштрафован на 4 тысячи манат.

«Нефтчи» также оштрафован из-за болельщиков. За брошенные на поле посторонние предметы они потеряли 800 манат, за использование оскорбительных слов в адрес команды соперников - 1000 манат, за использование пиротехники - 1500 манат.

Игрок «Сабаха» Кахим Пэррис получил прямую красную карточку за агрессивное поведение на 90+1-й минуте и был дисквалифицирован на 4 игры, 2 из которых условные. Клуб гостей оштрафован на 3000 манат. Испытательный срок составляет 3 месяца.

Его товарищ по команде Джон Ирасабаль, получивший прямую красную карточку за агрессивное поведение, был дисквалифицирован на 4 игры, 3 из которых условные. «Сабах» оштрафован на 3000 манат. Испытательный срок установлен на 3 месяца.

Абдулах Хайбулаев, получивший красную карточку за агрессивное поведение, дисквалифицирован на 4 игры. За это «Сабах» оштрафован на 3000 манат.

«Сабах» был оштрафован на 700 манат за 4 желтые карточки в одном матче и на 3000 манат за 3 красные карточки.

İdman.biz

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