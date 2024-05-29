АФФА наказала двух главных тренеров

Состоялось заседание Дисциплинарного комитета АФФА.

Как сообщает İdman.biz, организация приняла решение относительно двух главных тренеров.

После матча «Габала» - «Азарт» в рамках U-14 главный тренер гостей Сахават Агазаде оскорбил судей. Из-за этого тренер был дисквалифицирован на 3 игры.

Шахруз Мустафаев, наказанный ранее тренер гостей, в матче между «Сумгаитом» и «Габалой», проходившем в Лиге U-15, во время игры неэтично высказался в адрес арбитров. К его наказанию добавилось 5 игр.

В матче лиги U-14 «Ширвансарай» - «Астара» официальный представитель гостей Гахраман Мирзаев был удален из технической зоны, получив красную карточку за оскорбление своего игрока Юсифа Гурбанова. Он был дисквалифицирован на 5 игр.

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