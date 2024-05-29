29 Мая 2024
RU

101 гол "Туран Товуза"

Азербайджанский футбол
Новости
29 Мая 2024 11:02
22
101 гол "Туран Товуза"

«Туран Товуз» под руководством главного тренера Айхана Аббасова провел 79 игр.

İdman.biz сообщает, что за этот период западный клуб одержал 27 побед.

Под руководством Аббасова товузцы, сыгравшие вничью 19 раз, проиграли в 33 играх. За это время команда, забившая 101 гол, пропустила 110 мячей.

В 72 матчах двух сезонов премьер-лиги зафиксировано 23 победы клуба, 18 ничьих и 31 поражение. «Туран Товуз», забивший 89 мячей, пропустил 102.

Представитель региона, на счету которого 4 победы в 7 матчах Кубка Азербайджана, 1 раз сыграл вничью и 2 раза проиграл. Команда забила 12 голов и пропустила 8 мячей.

Отметим, что «Туран Товуз», занявший в обоих сезонах 6-е место в чемпионате, остановился в кубке сначала в полуфинале, а на этот раз в 1/8 финала.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

В плей-офф чемпионата Азербайджана будет применяться VAR
12:50
Азербайджанский футбол

В плей-офф чемпионата Азербайджана будет применяться VAR

Объявлены назначения матча плей-офф за выход во II лигу чемпионата Азербайджана
АФФА наказала двух главных тренеров
12:44
Азербайджанский футбол

АФФА наказала двух главных тренеров

Состоялось заседание Дисциплинарного комитета АФФА
Игрок "Нефтчи" приглашен в сборную
11:49
Азербайджанский футбол

Игрок "Нефтчи" приглашен в сборную

23-летнего полузащитника пригласили на матчи, которые пройдут в июне
Рекорд последних 16 сезонов
11:31
Азербайджанский футбол

Рекорд последних 16 сезонов

Последний раз одна команда забивала столько голов в сезоне 2007/08
"Араз-Нахчыван" принял решение по Эльмару Бахшиеву
10:33
Азербайджанский футбол

"Араз-Нахчыван" принял решение по Эльмару Бахшиеву

Специалист будет тренировать "красно-белых" в сезоне-2024/25
Азербайджанского футболиста прооперировали в Турции
00:27
Азербайджанский футбол

Азербайджанского футболиста прооперировали в Турции

Ему придется пройти четыре курса реабилитации

Самое читаемое

Наша сборная по вольной борьбе стала чемпионом Европы
26 Мая 21:07
Борьба

Наша сборная по вольной борьбе стала чемпионом Европы

Завершился организованный в нашей стране юношеский чемпионат Европы по борьбе U23

Награжден чемпион Азербайджана - ВИДЕО - ФОТО
26 Мая 22:14
Азербайджанский футбол

Награжден чемпион Азербайджана - ВИДЕО - ФОТО

Состоялась церемония награждения победителей сезона-2023/24 Премьер-лиги Азербайджана
Объявлен состав сборной Испании на ЕВРО-2024
27 Мая 15:05
Мировой футбол

Объявлен состав сборной Испании на ЕВРО-2024

В список вошли 29 игроков
Скидан завоевала третье золото
26 Мая 20:00
Атлетика

Скидан завоевала третье золото

Азербайджанская спортсменка Анна Скидан добилась очередного успеха