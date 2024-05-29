101 гол "Туран Товуза"

«Туран Товуз» под руководством главного тренера Айхана Аббасова провел 79 игр.

İdman.biz сообщает, что за этот период западный клуб одержал 27 побед.

Под руководством Аббасова товузцы, сыгравшие вничью 19 раз, проиграли в 33 играх. За это время команда, забившая 101 гол, пропустила 110 мячей.

В 72 матчах двух сезонов премьер-лиги зафиксировано 23 победы клуба, 18 ничьих и 31 поражение. «Туран Товуз», забивший 89 мячей, пропустил 102.

Представитель региона, на счету которого 4 победы в 7 матчах Кубка Азербайджана, 1 раз сыграл вничью и 2 раза проиграл. Команда забила 12 голов и пропустила 8 мячей.

Отметим, что «Туран Товуз», занявший в обоих сезонах 6-е место в чемпионате, остановился в кубке сначала в полуфинале, а на этот раз в 1/8 финала.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz