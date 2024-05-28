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Джалал Гусейнов не сыграет в Лиге Конференций - ВИДЕО

Азербайджанский футбол
Новости
28 Мая 2024 08:31
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Джалал Гусейнов не сыграет в Лиге Конференций - ВИДЕО

Азербайджанский футболист Джалал Гусейнов провел последнюю игру сезона в чемпионате Болгарии.

Как сообщает İdman.biz, в группе за выход в Лигу Конференций "Арда", за который выступает Джалал, был гостем «Ботева».

Матч завершился победой команды Джалала со счетом 1:0. Единственный гол был забит на 37-й минуте матча. Гусейнов, начавший матч на скамейке запасных, вышел на поле на 83-й минуте.

Несмотря на победу, «Арда» не прошла в матч плей-офф Лиги Конференций. Набрав 51 очко, команда Гусейнова отстала на 1 очко от ЦСКА-1948, занимающего 7-е место.

İdman.biz

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