Джалал Гусейнов не сыграет в Лиге Конференций - ВИДЕО

Азербайджанский футболист Джалал Гусейнов провел последнюю игру сезона в чемпионате Болгарии.

Как сообщает İdman.biz, в группе за выход в Лигу Конференций "Арда", за который выступает Джалал, был гостем «Ботева».

Матч завершился победой команды Джалала со счетом 1:0. Единственный гол был забит на 37-й минуте матча. Гусейнов, начавший матч на скамейке запасных, вышел на поле на 83-й минуте.

Несмотря на победу, «Арда» не прошла в матч плей-офф Лиги Конференций. Набрав 51 очко, команда Гусейнова отстала на 1 очко от ЦСКА-1948, занимающего 7-е место.

İdman.biz