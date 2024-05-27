РЕКОРД сезона в Премьер-лиге Азербайджана

За играми XXXVI тура Премьер-лиги Азербайджана наблюдали 24,3 тысячи зрителей.
Как сообщает İdman.biz, это абсолютный рекорд сезона.
До этого самый высокий показатель был в XXXII туре - 13 800 зрителей.
Всего на 180 матчах чемпионата присутствовало 276 тысяч 487 зрителей. В среднем каждую игру смотрело 1536 зрителей.
Матчи «Сумгаит» - «Карабах» XXXII тура и «Сумгаит» - «Габала» XXXVI тура посмотрело рекордное количество зрителей - по 9300. В матче XXI тура между «Сумгаитом» и «Нефтчи» этот показатель был равен 8100.
Командой с наибольшим количеством зрителей в сезоне стал «Туран Товуз». «Нефтчи» занимает третье место по этому показателю.
|
Место
|
Команда
|
Игры
|
Зрители
|
В среднем
|
1
|
Туран Товуз
|
18
|
73900
|
4106
|
2
|
Сумгаит
|
18
|
51516
|
2862
|
3
|
Нефтчи
|
18
|
31321
|
1740
|
4
|
Сабах
|
18
|
26997
|
1500
|
5
|
Карабах
|
18
|
22628
|
1257
|
6
|
Зира
|
18
|
20200
|
1122
|
7
|
Кяпаз
|
18
|
14615
|
812
|
8
|
Сабаил
|
18
|
14190
|
788
|
9
|
Габала
|
18
|
10730
|
596
|
10
|
Араз-Нахчыван
|
18
|
10390
|
577
|
Всего
|
180
|
276487
|
1536
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