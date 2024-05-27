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РЕКОРД сезона в Премьер-лиге Азербайджана

Азербайджанский футбол
Новости
27 Мая 2024 15:41
39
РЕКОРД сезона в Премьер-лиге Азербайджана

За играми XXXVI тура Премьер-лиги Азербайджана наблюдали 24,3 тысячи зрителей.

Как сообщает İdman.biz, это абсолютный рекорд сезона.

До этого самый высокий показатель был в XXXII туре - 13 800 зрителей.

Всего на 180 матчах чемпионата присутствовало 276 тысяч 487 зрителей. В среднем каждую игру смотрело 1536 зрителей.

Матчи «Сумгаит» - «Карабах» XXXII тура и «Сумгаит» - «Габала» XXXVI тура посмотрело рекордное количество зрителей - по 9300. В матче XXI тура между «Сумгаитом» и «Нефтчи» этот показатель был равен 8100.

Командой с наибольшим количеством зрителей в сезоне стал «Туран Товуз». «Нефтчи» занимает третье место по этому показателю.

Место

Команда

Игры

Зрители

В среднем

1

Туран Товуз

18

73900

4106

2

Сумгаит

18

51516

2862

3

Нефтчи

18

31321

1740

4

Сабах

18

26997

1500

5

Карабах

18

22628

1257

6

Зира

18

20200

1122

7

Кяпаз

18

14615

812

8

Сабаил

18

14190

788

9

Габала

18

10730

596

10

Араз-Нахчыван

18

10390

577

Всего

180

276487

1536

İdman.biz

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