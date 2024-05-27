РЕКОРД сезона в Премьер-лиге Азербайджана

За играми XXXVI тура Премьер-лиги Азербайджана наблюдали 24,3 тысячи зрителей.

Как сообщает İdman.biz, это абсолютный рекорд сезона.

До этого самый высокий показатель был в XXXII туре - 13 800 зрителей.

Всего на 180 матчах чемпионата присутствовало 276 тысяч 487 зрителей. В среднем каждую игру смотрело 1536 зрителей.

Матчи «Сумгаит» - «Карабах» XXXII тура и «Сумгаит» - «Габала» XXXVI тура посмотрело рекордное количество зрителей - по 9300. В матче XXI тура между «Сумгаитом» и «Нефтчи» этот показатель был равен 8100.

Командой с наибольшим количеством зрителей в сезоне стал «Туран Товуз». «Нефтчи» занимает третье место по этому показателю.

Место Команда Игры Зрители В среднем 1 Туран Товуз 18 73900 4106 2 Сумгаит 18 51516 2862 3 Нефтчи 18 31321 1740 4 Сабах 18 26997 1500 5 Карабах 18 22628 1257 6 Зира 18 20200 1122 7 Кяпаз 18 14615 812 8 Сабаил 18 14190 788 9 Габала 18 10730 596 10 Араз-Нахчыван 18 10390 577 Всего 180 276487 1536

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