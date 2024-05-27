"Габала" рассталась с шестью легионерами

«Габала» рассталась с шестью игроками.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба.

Региональный представитель попрощался с шестью своими легионерами. Контракты защитника Лукаса Африкако, полузащитников Ахмеда Айзаи, Айюба Аллаша, Клесио Баука, Яови Акакпо и нападающего Усамы Халайлы, срок действия которых истекает в конце сезона 2023-2024, не продлены.

С 2020 года тоголезец Акакпо, выступавший в форме «красно-чёрных», забил 3 гола в 30 матчах. На счету бельгийца Аллаша, перешедшего в "Габалу" в 2023 году, 10 голов в 56 матчах.

Израильтянин Халайла, перешедший в «Габалу» прошлым летом, сыграл в 40 (10 голов), бразилец Африкако - в 35 (1 гол), нигериец Айзая - в 26 (1 гол) матчах. Представитель Мозамбика Баук, вернувшийся этой зимой в команду «красно-черных», забил 1 гол в 13 матчах.

Отметим, что «Габала», занявшая последнее место в Премьер-лиге, вылетела в I лигу.

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