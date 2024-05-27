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50-я победа Решада Садыхова

Азербайджанский футбол
Новости
27 Мая 2024 12:04
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50-я победа Решада Садыхова

Решад Садыхов одержал свою 50-ю победу в качестве главного тренера в чемпионатах Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, это произошло в XXXVI туре Премьер-лиги Азербайджана.

«Зира», возглавляемая 42-летним специалистом, победила «Сабаил» на своем поле со счетом 1:0. Это была 128-я встреча после назначения Садыхова главным тренером клуба. За этот период представитель Баку, одержавший 50 побед, 43 раза сыграл вничью и 35 раз проиграл.

Отметим, что Садыхов, руководивший только одним клубом, является главным тренером «Зиры» с лета 2020 года.

İdman.biz

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