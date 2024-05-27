27 Мая 2024
RU

Определились все потенциальные соперники "Карабаха"

Азербайджанский футбол
Новости
27 Мая 2024 10:21
94
Определились все потенциальные соперники "Карабаха"

Определились все команды, которые примут участие в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов, где также сыграет «Карабах».

Как сообщает İdman.biz, чемпионы определились еще в двух странах.

«Эгнатия» завоевала золотую медаль в Албании, «Пюник» - в Армении. В результате «Балканы» попал в корзину сеяных вместе с последним клубом. «Эгнатия» и «Борац» попали в число потенциальных соперников «Карабаха».

Всего у подопечных Гурбана Гурбанова на данном этапе 15 потенциальных соперников. Но есть и вероятность, что агдамский клуб начнет соревноваться не с I, а со II этапа квалификации. Это станет ясно после финала текущего сезона Лиги чемпионов.

I этап квалификации
Сеянные
«Ференцварош» (Венгрия)
«Карабах» (Азербайджан)
«Слован» (Словакия)
«Лудогорец» (Болгария)
ХИК (Финляндия)
«Флора» (Эстония)
«Стяуа» (Румыния)
«Клаксвик» (Фарерские острова)
«Шемрок Роверс» (Ирландия)
«Линкольн» (Гибралтар)
ТНС (Уэльс)
РФШ (Латвия)
«Петрокуб» (Молдова)
«Балканы» (Косово)
«Пуник» (Армения)

Несеянные
«Динамо» (Батуми, Грузия)
«Целье» (Словения)
«Хамрун» (Мальта)
«Ларне» (Северная Ирландия)
«Динамо» (Минск, Беларусь)
«Паневежис» (Литва)
«Ордабасы» (Казахстан)
«Викингур» (Исландия)
«Струга» (Северная Македония)
«Дифферданж» (Люксембург)
«Дечич» (Черногория)
«Санта-Колома» (Андорра)
«Виртус» (Сан-Марино)
«Борац» (Босния и Герцеговина)
«Эгнатия» (Албания)

Отметим, что в первом квалификационном раунде сразятся 30 команд. Жеребьевка первых двух туров пройдет 18-19 июня.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Историческое достижение Эмина Махмудова
14:07
Азербайджанский футбол

Историческое достижение Эмина Махмудова

Это произошло после матча XXXVI тура Премьер-лиги Азербайджана
Изменение в составе сборной Азербайджана
14:05
Азербайджанский футбол

Изменение в составе сборной Азербайджана

Об этом сообщила пресс-служба АФФА
"Габала" рассталась с шестью легионерами
13:04
Азербайджанский футбол

"Габала" рассталась с шестью легионерами

Контракты игроков не продлены
Эльвин Джафаргулиев: "Постараюсь больше не допускать таких случаев"
12:12
Азербайджанский футбол

Эльвин Джафаргулиев: "Постараюсь больше не допускать таких случаев"

"Я думаю, что это было наше право и, в конце концов, нам это удалось"
СОСТАВ нашей сборной на чемпионат Европы
12:09
Азербайджанский футбол

СОСТАВ нашей сборной на чемпионат Европы

Главный тренер Эльшад Гулиев пригласил 18 игроков на чемпионат Европы, который пройдет в Боснии и Герцеговине
50-я победа Решада Садыхова
12:04
Азербайджанский футбол

50-я победа Решада Садыхова

Это произошло в XXXVI туре Премьер-лиги Азербайджана

Самое читаемое

Жаля выиграла золото, Эльнура - серебро - ФОТО
24 Мая 19:46
Борьба

Жаля выиграла золото, Эльнура - серебро - ФОТО

В Баку продолжается чемпионат Европы по борьбе U-23
Ламия Велиева стала чемпионкой мира в 4-й раз
25 Мая 14:17
Паралимпизм

Ламия Велиева стала чемпионкой мира в 4-й раз

Параатлет сборной Азербайджана Ламия Велиева стала чемпионкой мира
Завоевавшие право играть в еврокубках - КЛУБЫ
25 Мая 21:20
Азербайджанский футбол

Завоевавшие право играть в еврокубках - КЛУБЫ

Определились клубы, которые будут представлять нашу страну в еврокубках в сезоне 2024/2025
Агамирова вышла в финал многоборья на ЕВРО
24 Мая 21:38
Гимнастика

Агамирова вышла в финал многоборья на ЕВРО

В Будапеште продолжается чемпионат Европы по художественной гимнастике