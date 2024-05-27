Определились все потенциальные соперники "Карабаха"

Определились все команды, которые примут участие в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов, где также сыграет «Карабах».

Как сообщает İdman.biz, чемпионы определились еще в двух странах.

«Эгнатия» завоевала золотую медаль в Албании, «Пюник» - в Армении. В результате «Балканы» попал в корзину сеяных вместе с последним клубом. «Эгнатия» и «Борац» попали в число потенциальных соперников «Карабаха».

Всего у подопечных Гурбана Гурбанова на данном этапе 15 потенциальных соперников. Но есть и вероятность, что агдамский клуб начнет соревноваться не с I, а со II этапа квалификации. Это станет ясно после финала текущего сезона Лиги чемпионов.

I этап квалификации

Сеянные

«Ференцварош» (Венгрия)

«Карабах» (Азербайджан)

«Слован» (Словакия)

«Лудогорец» (Болгария)

ХИК (Финляндия)

«Флора» (Эстония)

«Стяуа» (Румыния)

«Клаксвик» (Фарерские острова)

«Шемрок Роверс» (Ирландия)

«Линкольн» (Гибралтар)

ТНС (Уэльс)

РФШ (Латвия)

«Петрокуб» (Молдова)

«Балканы» (Косово)

«Пуник» (Армения)

Несеянные

«Динамо» (Батуми, Грузия)

«Целье» (Словения)

«Хамрун» (Мальта)

«Ларне» (Северная Ирландия)

«Динамо» (Минск, Беларусь)

«Паневежис» (Литва)

«Ордабасы» (Казахстан)

«Викингур» (Исландия)

«Струга» (Северная Македония)

«Дифферданж» (Люксембург)

«Дечич» (Черногория)

«Санта-Колома» (Андорра)

«Виртус» (Сан-Марино)

«Борац» (Босния и Герцеговина)

«Эгнатия» (Албания)

Отметим, что в первом квалификационном раунде сразятся 30 команд. Жеребьевка первых двух туров пройдет 18-19 июня.

İdman.biz