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"Габалу" начали покидать футболисты

Азербайджанский футбол
Новости
27 Мая 2024 10:16
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"Габалу" начали покидать футболисты

В покинувшем Премьер-лигу Азербайджана «Габале» начался уход футболистов.

Как сообщает İdman.biz, определился один из игроков, который покинет клуб.

Айюб Аллаш попрощался с представителем региона. Об этом 26-летний бельгийский полузащитник сообщил в своем аккаунте в Instagram:

«Благодарю всех за полтора сезона, который провел в «Габале». Я благодарен тем, кто поддерживал меня и команду. Я имею в виду персонал команды, тренеров, болельщиков. Я всегда много работал, вкладывал все силы в игры и тренировки. Желаю всем успехов».

Отметим, что Аллаш забил 8 голов в 46 матчах в Премьер-лиге.

İdman.biz

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