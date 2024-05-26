"Будут изменения"

«Мы хотели завершить последнюю игру победой. Это было западное дерби, такие игры остаются в истории».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер «Туран Товуза» Айхан Аббасов.

Молодой специалист прокомментировал игру против «Кяпаза» (1:0) в последнем туре сезона:

«Мы были лучше соперника в плане футбола. Мы потратили впустую голевые эпизоды. Сегодня мои подопечные хорошо сыграли в защите. Мы делаем здесь хорошие дела уже два года. Постараемся делать еще лучше. В прошлом году, возможно, с таким количеством очков была вероятность выхода в еврокубки. Но надо набирать еще больше. Я благодарю всех».

Айхан Аббасов сообщил, что в команде произойдут изменения и в следующем сезоне команда будет бороться за еврокубки:

«По ходу чемпионата у нас были идеи. Но мы все еще ждали финальной игры. У нас будет встреча с руководством. Избавиться от игроков легко, но привезти их сложно. Произойдут изменения. В следующем году мы постараемся попасть в еврокубки. Но это зависит от конкурентов. Команды, отправляющиеся в этом году в еврокубки, имеют опыт и сложившийся состав. Мы тоже пытаемся собрать такую ​​сильную команду».

Отметим, что «Туран Товуз» завершил сезон на 6-м месте с 48 очками.

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