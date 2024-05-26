Потенциальные соперники "Зиры" - СПИСОК

Определились потенциальные соперники «Зиры», которая будет представлять нашу страну в Лиге Европы.

Как сообщает İdman.biz, серебряный призер чемпионата Азербайджана вступит в борьбу с первого квалификационного раунда.

«Зира» попала в корзину несеянных. Среди потенциальных соперников нашего представителя - «Шериф» (Молдова), «Марибор» (Словения), «Тобол» (Казахстан), «Висла» (Польша), «Пафос» (Кипр) и «Пакш» (Венгрия).

Отметим, что жеребьевка первого квалификационного этапа турнира состоится 18 июня. Игры первого этапа пройдут 11 июля, а ответные матчи - через неделю.

İdman.biz