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"Представитель Гянджи заслуживает того, чтобы оказаться на вершине"

Азербайджанский футбол
Новости
26 Мая 2024 19:51
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"Представитель Гянджи заслуживает того, чтобы оказаться на вершине"

«Я благодарен всем, кто болел за нас, они поддерживали нас до конца. Мы старались играть пока хватало сил».

Как сообщает İdman.biz, об этом сказал главный тренер «Кяпаза» Адиль Шукуров.

Молодой специалист прокомментировал поражение со счетом 0:1 от «Туран Товуза» в XXXVI туре Премьер-лиги Азербайджана:

«У нас были большие потери, многие игроки не играли. Но были и позитивные моменты. Те, кто их сменил, также старались выполнить поставленные задачи. Мы выпустили двух молодых игроков. Я возлагаю большие надежды на этих ребят. Желаю всем успехов».

Адиль Шукуров заявил, что они хотят сохранить в команде большую часть игроков:

«С тех пор, как мы взяли команду под свой контроль, мы увидели много то, чего хотели. С этими игроками мы добились того, чего хотели. Наша цель - сохранить большинство тех, кто в команде. Мы намерены усиливать команду и бороться за лучшие места. Для этого команде необходима финансовая поддержка. Мы хотим финансовой поддержки «Кяпаза». Представитель Гянджи заслуживает того, чтобы оказаться на вершине. Мы намерены сохранить большую часть наших игроков. Конечно, найдутся те, кто уйдет. Нет игрока, который нам не нужен. Контракт Адама Ниане истек. Насколько я знаю, он сам хочет перейти в другой клуб. Мы не возражаем против этого. Кроме Ниане, ни с одним другим игроком не связались. С этими игроками мы начали с низов. Если мы останемся с ними, то хотим продолжать с ними».

Главный тренер «Кяпаза» отметил, что дальнейшие планы будут зависеть от финансовой ситуации:

«Мы поговорили с игроками. Каждый из них изначально сказал, что будет ждать от нас ответа. После этого они проведут переговоры с другими клубами. Но сначала они поговорят с нами. Это касается большинства наших легионеров и местных футболистов. Мы полны надежд. Нас должно интересовать, какой будет финансовая ситуация. Нам нужно знать, какие средства будут выделены из федерации. После этого, если будет дополнительная финансовая поддержка, было бы здорово. Если нет, то мы будем строить нашу деятельность в соответствии с этим».

Отметим, что «Кяпаз» в сезоне 2023/2024 набрал 35 очков.

İdman.biz

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