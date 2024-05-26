Объявлен состав нашей сборной

Сборная Азербайджана по футболу U19 3-11 июня примет участие в товарищеском турнире в Тирасполе (Молдова).
İdman.biz сообщает, что объявлен стартовый состав нашей сборной.
После отборочных игр игроки U-19 с 27 мая по 2 июня проведут тренировочный сбор в Баку. В турнире, который пройдет в Молдове, соперниками нашей команды будут Казахстан, Турция и хозяева.
Наша сборная U-19 встретится с Казахстаном (U-19) 4 июня, Турцией (U-20) 7 июня и Молдовой (U-19) 10 июня. Матчи с казахами и молдованами пройдут на стадионе «Шериф» в Тирасполе, а матчи с турками - на стадионе «Динамо» в Бендерах.
|
Н
|
ИМЯ/ФАМИЛИЯ
|
КЛУБ
|
1
|
Садиг Мамедзаде
|
Сабаил
|
2
|
Ниджат Гарагёзлю
|
Нефтчи
|
3
|
Мурад Агамалыев
|
Сумгаит
|
4
|
Гусейн Гусейнов
|
Туран Товуз
|
5
|
Нихад Алиев
|
Карабах
|
6
|
Кянан Фейзиев
|
Сумгаит
|
7
|
Раван Гараахмедов
|
Зира
|
8
|
Надир Оруджев
|
Сумгаит
|
9
|
Вусал Пашаев
|
Сумгаит
|
10
|
Сурхай Набиев
|
Нефтчи
|
11
|
Эмиль Буньядзаде
|
Карабах
|
12
|
Эльгун Дуньямалыев
|
Сабах
|
13
|
Илькин Джафарли
|
Сабах
|
14
|
Илькин Будагов
|
Габала
|
15
|
Гадир Рамазанов
|
Габала
|
16
|
Шахин Ибрагимов
|
Сабах
|
17
|
Санан Мурадли
|
Сумгаит
|
18
|
Ашраф Алекперли
|
Карабах
|
19
|
Мурад Мамедов
|
Нефтчи
|
20
|
Эльтон Микаилов
|
Карабах
|
21
|
Рауль Зейналлы
|
Сабаил
|
22
|
Нихад Ахмедзаде
|
Сумгаит
|
23
|
Ниязи Османов
|
Сабах
|
24
|
Тогрул Тапдыглы
|
Сумгаит
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