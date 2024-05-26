26 Мая 2024
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Объявлен состав нашей сборной

Азербайджанский футбол
Новости
26 Мая 2024 15:55
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Объявлен состав нашей сборной

Сборная Азербайджана по футболу U19 3-11 июня примет участие в товарищеском турнире в Тирасполе (Молдова).

İdman.biz сообщает, что объявлен стартовый состав нашей сборной.

После отборочных игр игроки U-19 с 27 мая по 2 июня проведут тренировочный сбор в Баку. В турнире, который пройдет в Молдове, соперниками нашей команды будут Казахстан, Турция и хозяева.

Наша сборная U-19 встретится с Казахстаном (U-19) 4 июня, Турцией (U-20) 7 июня и Молдовой (U-19) 10 июня. Матчи с казахами и молдованами пройдут на стадионе «Шериф» в Тирасполе, а матчи с турками - на стадионе «Динамо» в Бендерах.

Н

ИМЯ/ФАМИЛИЯ

КЛУБ

1

Садиг Мамедзаде

Сабаил

2

Ниджат Гарагёзлю

Нефтчи

3

Мурад Агамалыев

Сумгаит

4

Гусейн Гусейнов

Туран Товуз

5

Нихад Алиев

Карабах

6

Кянан Фейзиев

Сумгаит

7

Раван Гараахмедов

Зира

8

Надир Оруджев

Сумгаит

9

Вусал Пашаев

Сумгаит

10

Сурхай Набиев

Нефтчи

11

Эмиль Буньядзаде

Карабах

12

Эльгун Дуньямалыев

Сабах

13

Илькин Джафарли

Сабах

14

Илькин Будагов

Габала

15

Гадир Рамазанов

Габала

16

Шахин Ибрагимов

Сабах

17

Санан Мурадли

Сумгаит

18

Ашраф Алекперли

Карабах

19

Мурад Мамедов

Нефтчи

20

Эльтон Микаилов

Карабах

21

Рауль Зейналлы

Сабаил

22

Нихад Ахмедзаде

Сумгаит

23

Ниязи Османов

Сабах

24

Тогрул Тапдыглы

Сумгаит

İdman.biz

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