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"Туран Товуз" против "Кяпаза" - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Азербайджанский футбол
Новости
26 Мая 2024 17:00
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"Туран Товуз" против "Кяпаза" - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Сегодня завершится футбольный сезон Премьер-лиги Азербайджана 2023/2024.

Как сообщает İdman.biz, в последний игровой день пройдут 2 матча.

Западное дерби состоится в Товузе. «Туран Товуз» на своем поле примет «Кяпаз». Эта встреча будет формальной для обеих команд.

Последний матч в сезоне состоится между «Араз-Нахчываном» и «Карабахом». Эта встреча пройдет на поле чемпиона и завершится церемонией награждения победителей сезона.

Отметим, что в первых трех играх тура «Зира» выиграла у «Сабаила», «Сабах» - у «Нефтчи», а «Сумгаит» победил «Габалу» с одинаковым счётом 1:0.

Азербайджанская Премьер-лига

XXXVI тур

26 мая (воскресенье)

17:00. "Туран Товуз" - "Кяпаз"

Главный судья: Рашад Ахмедов

«Туран Товуз»: 13. Айдын Байрамов, 4. Шахрияр Алиев (к), 10. Хаял Наджафов, 2. Исмаил Зульфугарлы, 8. Фарид Юсифли, 23. Алехандро Серрано, 15. Эммануэль Хакман, 7. Луис Пачу, 25. Денис Марандичи, 6. Бруно Гонсалвеш, 9. Белажди Пуси

Резервные игроки: 1. Тарлан Ахмедлы, 85. Камал Байрамов, 39. Садиг Гулиев, 88. Фаиг Гаджиев, 77. Фарид Набиев, 99. Вейсел Рзаев, 33. Эльтун Турабов, 70. Мазахир Мамедзаде, 97. Садик Шафиев, 80. Отто Джон, 11. Айхан Гусейнов, 21. Алекс Соуза

Главный тренер: Айхан Аббасов

«Кяпаз»: 96. Игорь Родригес, 7. Эхтирам Шахвердиев, 99. Али Самадов, 14. Эльчин Алиджанов, 20. Махир Гасанов, 6. Немат Мусаев, 33. Джамал Джафаров, 26. Адама Ниане, 91. Латир Фал, 9 Мате Квирквиа, 78. Егор Хвалько (к)

Резервные игроки: 12. Кямран Ибрагимов, 18. Эльгюн Байрамов, 79. Илькин Искендерли, 3. Вургун Гусейнов, 29. Амиль Юнанов, 10. Турал Рзаев, 47. Адильхан Гарахмедов, 22. Руфат Ахмедов, 17. Умид Самедов, 15. Джавад Керимов, 13. Фарид Калантаров

Главный тренер: Адиль Шукуров

Товузский городской стадион

19:30. «Араз-Нахчыван» – «Карабах»
Главный судья: Акбар Ахмедов
«Азерсун Арена»

1

Карабах

35

26

4

5

95-35

82

2

Зира

36

16

10

10

33-22

58

3

Сабах

36

17

7

12

50-40

58

4

Сумгаит

36

15

12

9

37-38

57

5

Нефтчи

35

16

8

11

51-39

56

6

Туран Товуз

35

12

9

14

52-53

45

7

Сабаил

35

11

9

15

50-59

42

8

Кяпаз

35

9

8

18

39-66

35

9

Араз-Нахчыван

35

9

8

18

29-48

35

10

Габала

35

7

5

23

30-63

26

Бомбардиры: Олавио Жуниньо ("Карабах") - 19 голов, Александр Рамалингом ("Сабаил") - 15, Яссин Бензия ("Карабах"), Нариман Ахундзаде ("Карабах") - по 12.

İdman.biz

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