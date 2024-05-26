В Азербайджане повторен рекорд сезона

Повторен рекорд по количеству зрителей в сезоне 2023/24 в Премьер-лиге Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, это произошло во время матча XXXVI тура между "Сумгаитом" и "Габалой".

На Сумгаитском городском стадионе имени Мехти Гусейнзаде за игрой наблюдали 9300 зрителей. Это повторение сезонного максимума. Такое же количество зрителей было и в матче XXXII тура между "Сумгаитом" и "Карабахом". Встреча, состоявшаяся 28 апреля, прошла на той же арене.

Отметим, что в обоих матчах при 9300 зрителях хозяева выиграли со счетом 1:0.

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