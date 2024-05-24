Решение АФФА по "Габале"

Дисциплинарный комитет АФФА объявил свое решение в связи со скандалом, произошедшим в чемпионате Азербайджана U15.
İdman.biz сообщает, что виновники произошедшего в матче «Габала» - «Сумгаит» наказаны.
Главный тренер хозяев Шахруз Мустафаев был наказан красной карточкой за оскорбление арбитров на 72-й минуте матча. АФФА дисквалифицировала его на 5 игр.
В этом матче группа болельщиков «Габалы» вышла на поле на 74-й минуте матча и оскорбила игроков команды соперника, а также попыталась оказать на них физическое давление.
По этой причине «Габала» была предупреждена. Следующий домашний матч регионального представителя пройдет без болельщиков.
После этого матча футболист «Габалы» Али Наджафов оскорбил судей и игроков команды соперника. Он был дисквалифицирован на 4 игры.
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