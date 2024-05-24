Наказание футболистам, подравшимся в чемпионате Азербайджана

Футболисты, допустившие агрессивное поведение в низших лигах чемпионата Азербайджана, были наказаны.

Как передает İdman.biz, такое решение принял Дисциплинарный комитет АФФА.

В матче 27-го тура I лиги против «Дифаи Агсу» футболист «Загаталы» Роини Исмаилов получил прямую красную карточку за агрессивное поведение (за удар соперника). Его дисквалифицировали на 4 игры, а его клуб оштрафовали на 300 манат.

Неприятный инцидент произошел также в матче XXVI тура II лиги между «Динамо» и «Шеки Сити». На 90-й минуте матча игрок «Динамо» Шахин Алиев и «Шеки Сити» Саржан Омаров получили красную карточку за агрессивное поведение. Оба игрока дисквалифицированы на 4 игры за удары соперника, клубы оштрафованы на 300 манат каждый.

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