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Рахиль Мамедов остался без главного тренера

Азербайджанский футбол
Новости
23 Мая 2024 16:34
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Рахиль Мамедов остался без главного тренера

Польский ЛКС, за который играет футболист сборной Азербайджана Рахиль Мамедов, остался без главного тренера.

Как сообщает İdman.biz, команда попрощалась с главным тренером Марцином Матысяком.

Причиной этому стало нежелание 40-летнего специалиста оставаться в ЛКС, который вылетел в низший дивизион.

Матысяк руководил ЛКС в 13 играх в чемпионате Польши. В этих матчах команда трижды выиграла, дважды сыграла вничью и 8 раз проиграла.

Отметим, что ЛКС занимает последнее место с 21 очком после 33 туров и в следующем сезоне сыграет в низшей лиге. Команда Мамедова в последнем туре примет «Сталь».

İdman.biz

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