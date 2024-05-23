Польский ЛКС, за который играет футболист сборной Азербайджана Рахиль Мамедов, остался без главного тренера.

Как сообщает İdman.biz, команда попрощалась с главным тренером Марцином Матысяком.

Причиной этому стало нежелание 40-летнего специалиста оставаться в ЛКС, который вылетел в низший дивизион.

Матысяк руководил ЛКС в 13 играх в чемпионате Польши. В этих матчах команда трижды выиграла, дважды сыграла вничью и 8 раз проиграла.

Отметим, что ЛКС занимает последнее место с 21 очком после 33 туров и в следующем сезоне сыграет в низшей лиге. Команда Мамедова в последнем туре примет «Сталь».

İdman.biz