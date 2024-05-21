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Орхан Мамедов: "Баку привык принимать большие турниры"

Азербайджанский футбол
Новости
21 Мая 2024 18:33
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Орхан Мамедов: "Баку привык принимать большие турниры"

"Сегодня мы как Федерация мини-футбола Азербайджана подписали важный документ. Согласно Меморандуму о взаимопонимании, в следующем году чемпионат мира пройдет в Баку".

Как сообщает İdman.biz, об этом журналистам заявил президент Федерации мини-футбола Азербайджана Орхан Мамедов.

Он объяснил важность поручения проведения соревнований Баку:

"Мы молодая федерация и для нас это важное событие. Хоть мы и были основаны совсем недавно, но добились многих успехов. Наша сборная стала чемпионом Европы. Проведение чемпионата мира в Баку важно и для нашей федерации, и для нашей столицы, и для спортивной общественности. Баку уже привык принимать большие турниры. Соревнования, которые пройдут на Национальной арене гимнастики, начнутся 21 мая следующего года».

Отметим, что Баку впервые примет чемпионат мира по мини-футболу.

Эмин Ага

İdman.biz

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