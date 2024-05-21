Объявлены судьи игр нашей сборной

Объявлены судьи товарищеских игр, которые проведет сборная Азербайджана в июне.

İdman.biz сообщает, что на матчи в Венгрии с Албанией и Казахстаном, назначены местные арбитры.

Судьей встречи с Албанией 7 июня будет Михай Капрали. Ему будут помогать Иштван Альберт и Герго Виг-Тарсоньи. Четвертым судьей станет Иштван Вад.

Бенсе Шонка будет главным арбитром матча против Казахстана через четыре дня. Его помощниками станут Теодорос Георгиу и Балай Шалай. Река Молнар был назначен четвертым судьей.

Отметим, что обе игры пройдут на стадионе «Халадас Спорткомплекс». Первый матч начнется в 21:00 по бакинскому времени, второй - в 18:00.

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