Сборная Казахстана по футболу представила состав на матч против Азербайджана

Сборная Казахстана по футболу назвала расширенный состав на товарищеский матч с Азербайджаном (11 июня).

Об этом İdman.biz сообщает со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации футбола.

В стартовый состав были вызваны 34 игрока.

Состав сборной Казахстана:

Вратари: Игорь Шацкий («Актобе»), Бекхан Шайзада («Ордабасы»), Данил Устименко («Кайрат»), Александр Заруцкий («Астана»);

Защитники: Александр Марочкин, Ян Вороговский, Марат Быстров (все - «Астана»), Еркин Тапалов, Роман Асранкулов, Руслан Валиуллин (все - «Тобол»), Багдат Каиров, Алибек Касым, Адильхан Танжариков (все - «Актобе»), Сергей Малый, Темирлан Ерланов (оба - «Ордабасы»), Адильхан Добай («Жетысу»), Михаил Габышев («Елимай»), Нуралы Алип («Зенит», Россия), Александр Зуев («Арсенал», Россия);

Полузащитники: Асхат Тагыберген, Бауыржан Исламхан, Айбол Абикен (все - «Ордабасы»), Максим Самородов, Рамазан Оразов, Арман Кенесов (все - «Актобе»), Абзал Бейсебеков, Исламбек Куат (оба - «Астана»), Адилет Садыбеков («Кайрат»), Ислам Чесноков («Тобол»);

Нападающие: Рамазан Каримов, Эльхан Астанов (оба - «Астана»), Иван Свиридов («Елимай»), Владислав Прокопенко («Женис»), Абат Аймбетов («Адана Демирспор», Турция).

İdman.biz