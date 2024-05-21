22 Мая 2024
RU

Сборная Казахстана по футболу представила состав на матч против Азербайджана

Азербайджанский футбол
Новости
21 Мая 2024 11:22
73
Сборная Казахстана по футболу представила состав на матч против Азербайджана

Сборная Казахстана по футболу назвала расширенный состав на товарищеский матч с Азербайджаном (11 июня).

Об этом İdman.biz сообщает со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации футбола.

В стартовый состав были вызваны 34 игрока.

Состав сборной Казахстана:

Вратари: Игорь Шацкий («Актобе»), Бекхан Шайзада («Ордабасы»), Данил Устименко («Кайрат»), Александр Заруцкий («Астана»);

Защитники: Александр Марочкин, Ян Вороговский, Марат Быстров (все - «Астана»), Еркин Тапалов, Роман Асранкулов, Руслан Валиуллин (все - «Тобол»), Багдат Каиров, Алибек Касым, Адильхан Танжариков (все - «Актобе»), Сергей Малый, Темирлан Ерланов (оба - «Ордабасы»), Адильхан Добай («Жетысу»), Михаил Габышев («Елимай»), Нуралы Алип («Зенит», Россия), Александр Зуев («Арсенал», Россия);

Полузащитники: Асхат Тагыберген, Бауыржан Исламхан, Айбол Абикен (все - «Ордабасы»), Максим Самородов, Рамазан Оразов, Арман Кенесов (все - «Актобе»), Абзал Бейсебеков, Исламбек Куат (оба - «Астана»), Адилет Садыбеков («Кайрат»), Ислам Чесноков («Тобол»);

Нападающие: Рамазан Каримов, Эльхан Астанов (оба - «Астана»), Иван Свиридов («Елимай»), Владислав Прокопенко («Женис»), Абат Аймбетов («Адана Демирспор», Турция).

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Вратарь "Карабаха" на ЕВРО-2024
15:03
Азербайджанский футбол

Вратарь "Карабаха" на ЕВРО-2024

Вратарь включен в предварительный состав сборной Грузии на континентальное первенство
ЖЕЛАНИЕ главного тренера сборной Турции на игру с Азербайджаном
13:49
Азербайджанский футбол

ЖЕЛАНИЕ главного тренера сборной Турции на игру с Азербайджаном

"Матчи против Азербайджана являются одними из самых важных игр в группе"
"Карабах" провел в Катаре 4 матча
13:19
Азербайджанский футбол

"Карабах" провел в Катаре 4 матча

Команды агдамского клуба U-15 и U-17 сыграли в матчах в рамках "Aspire Academy Friendly Series"
В продажу поступят билеты на финал Кубка Азербайджана
12:50
Азербайджанский футбол

В продажу поступят билеты на финал Кубка Азербайджана

Матч, который состоится 2 июня, начнется в 20:00
Айгюн Кязимова на матче "Карабах" - "Зира"
12:21
Азербайджанский футбол

Айгюн Кязимова на матче "Карабах" - "Зира"

Мероприятие начнется в 19:00
Игрок "Фенербахче": "Мы хотим обыграть Азербайджан и поехать в Баку мотивированными"
12:20
Азербайджанский футбол

Игрок "Фенербахче": "Мы хотим обыграть Азербайджан и поехать в Баку мотивированными"

"Мы очень счастливы и взволнованы"

Самое читаемое

Фарид Гаибов: "Баку успешно примет чемпионат мира в 2025 году"
21 Мая 17:54
Азербайджанский футбол

Фарид Гаибов: "Баку успешно примет чемпионат мира в 2025 году"

"Результаты налицо"
Хидаят Гейдаров завоевал титул чемпиона мира! - ФОТО - ВИДЕО
20 Мая 19:50
Дзюдо

Хидаят Гейдаров завоевал титул чемпиона мира! - ФОТО - ВИДЕО

В Абу-Даби набирает обороты чемпионат мира по дзюдо
"Карабах" в шаге от европейского рекорда
20 Мая 17:11
Азербайджанский футбол

"Карабах" в шаге от европейского рекорда

Агдамский клуб в 14-й раз подряд забил гостям 2 и более голов
Сулейманлы обыграл армянина и вошел в Топ-13 на "Шардже Мастерс"
19 Мая 22:40
Шахматы

Сулейманлы обыграл армянина и вошел в Топ-13 на "Шардже Мастерс"

В ОАЭ продолжается турнир "Шарджа Мастерс"