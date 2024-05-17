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"Карабах" отправится в Катар

Азербайджанский футбол
Новости
17 Мая 2024 15:59
"Карабах" отправится в Катар

Команбы академии "Карабах" отправятся в международную поездку.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба агдамского клуба.

Две команды «Карабаха» отправляются в Турцию, две - в Катар. U-9 и U-14 начали соревноваться на юниорском чемпионате мира, который пройдет в Анталье (Турция). Турнир состоится 17-19 мая.

Соперниками U-9 станут такие команды, как «Фатих Карагюмрюк», «Антальяспор», «Бешикташ» и «Пахтакор» (Узбекистан). U-14 сразятся с «Антальяспором», «Оина» (Казахстан), «Сабахом», «Динамо» (Батуми, Грузия) и другими соперниками.

U-15 и U-17 примут участие в турнире «Aspire Academy Friendly Series», который пройдет в Катаре. В рамках поездки под руководством менеджера академии Наиля Керимова и координатора Афтандила Гаджиева команды сыграют в двух товарищеских матчах. Эти матчи пройдут 19 и 21 мая. Этим количество международных поездок академии «Карабах» в течение сезона достигнет 8.

İdman.biz

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