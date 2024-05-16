Для легионера "Сабаха" сезон завершился

Футболист «Сабаха» Давит Волков завершил сезон.

Как сообщает İdman.biz, грузинский легионер пропустит последние два тура из-за наказания.

Решение по этому поводу принял Дисциплинарный комитет АФФА. Организация приняла решение в отношении футболиста, получившего красную карточку за агрессивное поведение на 65-й минуте матча между «Габалой» и «Сабахом» в XXXIV туре Премьер-лиги Азербайджана.

Волков был дисквалифицирован на 4 игры, 2 из которых - условные. «Сабах» оштрафован на 3000 манат. Испытательный срок установлен на 3 месяца.

İdman.biz