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Для легионера "Сабаха" сезон завершился

Азербайджанский футбол
Новости
16 Мая 2024 13:53
Для легионера "Сабаха" сезон завершился

Футболист «Сабаха» Давит Волков завершил сезон.

Как сообщает İdman.biz, грузинский легионер пропустит последние два тура из-за наказания.

Решение по этому поводу принял Дисциплинарный комитет АФФА. Организация приняла решение в отношении футболиста, получившего красную карточку за агрессивное поведение на 65-й минуте матча между «Габалой» и «Сабахом» в XXXIV туре Премьер-лиги Азербайджана.

Волков был дисквалифицирован на 4 игры, 2 из которых - условные. «Сабах» оштрафован на 3000 манат. Испытательный срок установлен на 3 месяца.

İdman.biz

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