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Дорога, ведущая "Сумгаит" и "Нефтчи" в Европу - АНАЛИТИКА

Азербайджанский футбол
Аналитика
16 Мая 2024 10:49
Дорога, ведущая "Сумгаит" и "Нефтчи" в Европу - АНАЛИТИКА

Завтра стартует XXXV тур Премьер-лиги Азербайджана.

İdman.biz сообщает, что предпоследний тур чемпионата уточнит двух обладателей путевок в еврокубки.

Матчи «Карабах» – «Туран Товуз» и «Габала» – «Араз-Нахчыван» в первый и последний игровые дни являются формальными с точки зрения турнирного расписания. Матчи, которые могут стать решающими в плане еврокубков, пройдут во второй игровой день.

Все три матча начнутся одновременно. В матче «Сабах» - «Сумгаит» встретятся два претендента на еврокубки. Остальные претенденты сыграют на выезде - «Сабаил» – «Нефтчи» и «Кяпаз» – «Зира».

«Сумгаиту» достаточно победы

Задача «Сумгаита», занимающего второе место в турнирной таблице, кажется проще. Команда Самира Абасова по очкам превосходит другие команды. Правда, команде предстоит непростой выездной матч. «Сумгаит» в гостях у «Сабаха» должен победить, чтобы претендовать на попадание еврокубки.

Если «Сумгаит» победит «Сабах», он как минимум закрепит за собой место в четверке. Обойти его могут только «Нефтчи» и «Зира». Игра последнего в финале Кубка открывает сумгаитцам дорогу на континентальные турниры.

Для того чтобы команда Абасова не только обеспечила себе место в четвёрке и Европе, но и среди призеров, один из клубов - «Нефтчи» или «Зира» - должен завершить тур без побед. Если оба клуба потеряют очки, «Сумгаит» обеспечит даже серебряную медаль.

«Нефтчи» должен следить за «Сумгаитом»

«Нефтчи», который будет гостем «Сабаила», недостаточно одной победы. Команда Миодрага Божовича должна победить и дождаться победы «Сумгаита» над «Сабахом». Тогда обе команды-победители закрепят за собой место в четвёрке и попадут в еврокубки. Потому что «Нефтчи» будет недосягаем как для «Сабаха», так и «Сумгаита».

«Черно-белые» могут обеспечить себе место не только в «четверке», но и в тройке, среди призеров. Для этого необходимы дополнительные условия. Представитель столицы должен победить «Сабаил», «Сумгаит» и «Сабах», а «Зира» и «Кяпаз» не должны победить и потерять очки.

Отметим, что матчи «Сабаил» - «Нефтчи» и «Кяпаз» - «Зира», которые состоятся 18 мая, начнутся в 17:00.

Н

Клубы

И

В

Н

П

РГ

О

1

Карабах

34

25

4

5

91-32

79

2

Сумгаит

34

14

12

8

36-36

54

3

Нефтчи

34

15

8

11

48-39

53

4

Зира

34

14

10

10

31-22

52

5

Сабах

34

15

7

12

47-40

52

6

Туран Товуз

34

12

9

13

49-49

45

7

Сабаил

34

11

9

14

50-56

42

8

Кяпаз

34

9

8

17

39-65

35

9

Араз-Нахчыван

34

9

8

17

29-46

35

10

Габала

34

6

5

23

28-63

23

Вугар Хейруллаев

İdman.biz

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