Когда наградят "Карабах"?

Изменено место проведения игры «Араз-Нахчыван» - «Карабах» XXXVI тура Премьер-лиги Азербайджана.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба ПФЛ.

Матч пройдет на «Азерсун Арене». Это связано с работами, проводимыми на «Лив Бона Деа Арене» в связи с финальной игрой Кубка Азербайджана и церемонией награждения Премьер-лиги сезона 2023/24.

Церемония награждения состоится после игры «Араз-Нахчыван» - «Карабах». На мероприятии, которое пройдет на "Азерсун Арене", чемпиону нынешнего сезона "Карабах" будут вручены медали и чемпионский кубок, а также награды лучшему бомбардиру турнира.

Отметим, что матч состоится 26 мая.

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