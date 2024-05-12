Махир завоевал титул чемпиона Хорватии

Футболист сборной Азербайджана Махир Эмрели стал чемпионом Хорватии.

İdman.biz сообщает, что такого успеха он добился в составе загребского «Динамо».

В 34-м туре команда Махира выиграла чемпионат Хорватии, победив своего ближайшего последователя «Осиек». "Динамо" опережает ближайшего соперника на 7 очков за два тура до конца. Хотя в заявке было указано имя Эмрели, восстановившегося после травмы, на поле он не появился.

Загреб стал чемпионом Хорватии в 35-й раз в истории клуба.

Отметим, что в сезоне-2023/2024 Махир провел 12 матчей в чемпионате Хорватии. В этих матчах азербайджанский нападающий забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.

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