"Сабах" сыграет на выезде, "Карабах" - дома

Сегодня пройдут очередные игры XXIX тура Азербайджанской премьер-лиги.
Как сообщает İdman.biz, во второй игровой день тура состоится 2 матча.
Первый матч пройдет в Товузе. «Туран Товуз» на своем стадионе примет «Сабах».
Завершится день матчем чемпиона. «Карабах» дома сыграет с «Сабаилом».
Отметим, что последние матчи тура пройдут завтра.
Азербайджанская Премьер-лига
6 апреля (суббота)
16:00. «Туран Товуз» - «Сабах»
Главный судья: Алияр Агаев
Товузский городской стадион
20:00. «Карабах» - «Сабаил»
Главный судья: Ниджат Исмаиллы
Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова
|
1
|
Карабах
|
28
|
22
|
3
|
3
|
77-24
|
69
|
2
|
Нефтчи
|
28
|
12
|
7
|
9
|
35-29
|
43
|
3
|
Зира
|
28
|
11
|
9
|
8
|
22-18
|
42
|
4
|
Сумгаит
|
28
|
11
|
9
|
8
|
27-32
|
42
|
5
|
Сабах
|
28
|
11
|
7
|
10
|
39-33
|
40
|
6
|
Сабаил
|
28
|
10
|
8
|
10
|
40-42
|
38
|
7
|
Туран Товуз
|
28
|
9
|
9
|
10
|
42-39
|
36
|
8
|
Араз-Нахчыван
|
29
|
8
|
8
|
13
|
28-39
|
32
|
9
|
Кяпаз
|
29
|
8
|
6
|
15
|
32-54
|
30
|
10
|
Габала
|
28
|
4
|
4
|
20
|
20-52
|
16
Бомбардиры: Олавио Жуниньо (Карабах) - 17 голов, Александр Рамалингом (Сабаил) - 11 голов, Орхан Алиев (Араз-Нахчыван) - 9 голов, Яссин Бензия (Карабах) - 9 голов.
İdman.biz