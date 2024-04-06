6 Апреля 2024
RU

"Сабах" сыграет на выезде, "Карабах" - дома

Азербайджанский футбол
Новости
6 Апреля 2024 09:38
"Сабах" сыграет на выезде, "Карабах" - дома

Сегодня пройдут очередные игры XXIX тура Азербайджанской премьер-лиги.

Как сообщает İdman.biz, во второй игровой день тура состоится 2 матча.

Первый матч пройдет в Товузе. «Туран Товуз» на своем стадионе примет «Сабах».

Завершится день матчем чемпиона. «Карабах» дома сыграет с «Сабаилом».

Отметим, что последние матчи тура пройдут завтра.

Азербайджанская Премьер-лига

6 апреля (суббота)

16:00. «Туран Товуз» - «Сабах»

Главный судья: Алияр Агаев

Товузский городской стадион

20:00. «Карабах» - «Сабаил»

Главный судья: Ниджат Исмаиллы

Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова

1

Карабах

28

22

3

3

77-24

69

2

Нефтчи

28

12

7

9

35-29

43

3

Зира

28

11

9

8

22-18

42

4

Сумгаит

28

11

9

8

27-32

42

5

Сабах

28

11

7

10

39-33

40

6

Сабаил

28

10

8

10

40-42

38

7

Туран Товуз

28

9

9

10

42-39

36

8

Араз-Нахчыван

29

8

8

13

28-39

32

9

Кяпаз

29

8

6

15

32-54

30

10

Габала

28

4

4

20

20-52

16

Бомбардиры: Олавио Жуниньо (Карабах) - 17 голов, Александр Рамалингом (Сабаил) - 11 голов, Орхан Алиев (Араз-Нахчыван) - 9 голов, Яссин Бензия (Карабах) - 9 голов.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

"Игра прошла очень сложно"
10:20
Азербайджанский футбол

"Игра прошла очень сложно"

"Лига Б, первая игра и незнакомый соперник..."
"Матч прошел не так, как ожидали"
09:51
Азербайджанский футбол

"Матч прошел не так, как ожидали"

"Результат не отражает игру на поле"
"Соперник был очень силен"
09:29
Азербайджанский футбол

"Соперник был очень силен"

"Это команда топ-уровня как по качеству игроков, так и по командной игре"
Неожиданный результат в Венгрии - ФОТОСЕССИЯ
06:50
Азербайджанский футбол

Неожиданный результат в Венгрии - ФОТОСЕССИЯ

Сборная Азербайджана по женскому футболу успешно стартовала в отборочном раунде ЕВРО-2025
Волевая ничья команды Рахиля
06:22
Азербайджанский футбол

Волевая ничья команды Рахиля

Азербайджанский футболист Рахиль Мамедов провел свой очередной матч в чемпионате Польши
ЕВРО-2025: Наша сборная возвращается из Венгрии с ничьей
5 Апреля 23:03
Азербайджанский футбол

ЕВРО-2025: Наша сборная возвращается из Венгрии с ничьей

Сборная Азербайджана по женскому футболу провела сегодня очередную игру

Самое читаемое

Разница в 8 игр между Роналду и Месси
4 Апреля 11:17
Мировой футбол

Разница в 8 игр между Роналду и Месси

Объявлен рейтинг футболистов, забивших 3 и более голов в играх, состоявшихся в XXI веке
Фарид Гаибов: "Благодаря победам дыхание весны почувствовалось и в спорте"
3 Апреля 20:58
Другие

Фарид Гаибов: "Благодаря победам дыхание весны почувствовалось и в спорте"

"В марте наши спортсмены завоевали еще две лицензии"
В начале июня Стамбул утвердят в качестве столицы Евроигр-2027
3 Апреля 11:10
Другие

В начале июня Стамбул утвердят в качестве столицы Евроигр-2027

На Генеральной Ассамблее Европейского Олимпийского Комитета (EOK), которая состоится 6-7 июня, официально будет названа столица IV Евроигр
Объявлена цель российских борцов в Баку
4 Апреля 17:17
Борьба

Объявлена цель российских борцов в Баку

"На данный момент перед всеми российскими борцами стоит понятная задача"