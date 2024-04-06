"Сабах" сыграет на выезде, "Карабах" - дома

Сегодня пройдут очередные игры XXIX тура Азербайджанской премьер-лиги.

Как сообщает İdman.biz, во второй игровой день тура состоится 2 матча.

Первый матч пройдет в Товузе. «Туран Товуз» на своем стадионе примет «Сабах».

Завершится день матчем чемпиона. «Карабах» дома сыграет с «Сабаилом».

Отметим, что последние матчи тура пройдут завтра.

Азербайджанская Премьер-лига

6 апреля (суббота)

16:00. «Туран Товуз» - «Сабах»

Главный судья: Алияр Агаев

Товузский городской стадион

20:00. «Карабах» - «Сабаил»

Главный судья: Ниджат Исмаиллы

Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова

1 Карабах 28 22 3 3 77-24 69 2 Нефтчи 28 12 7 9 35-29 43 3 Зира 28 11 9 8 22-18 42 4 Сумгаит 28 11 9 8 27-32 42 5 Сабах 28 11 7 10 39-33 40 6 Сабаил 28 10 8 10 40-42 38 7 Туран Товуз 28 9 9 10 42-39 36 8 Араз-Нахчыван 29 8 8 13 28-39 32 9 Кяпаз 29 8 6 15 32-54 30 10 Габала 28 4 4 20 20-52 16

Бомбардиры: Олавио Жуниньо (Карабах) - 17 голов, Александр Рамалингом (Сабаил) - 11 голов, Орхан Алиев (Араз-Нахчыван) - 9 голов, Яссин Бензия (Карабах) - 9 голов.

İdman.biz